Basha vendos me aleatët: Protesta në të gjithë Shqipërinë

Protesta e opozitës do të shtrihet në të gjithë Shqipërinë. Ky është vendimi që ka marrë koalicioni opozitar. Pas takimit me ambasadorin amerikan Lu, Basha thirri në një takim aleatët, me të cilët u ra dakord që përveç çadrës protesta do të shtrihet anembanë Shqipërinë.

“Në tryezën e sotme Koalicioni Opozitar vendosi ngritjen e Kuvendeve Qytetare Për Zgjedhjet e Lira dhe të Ndershme anembanë Shqipërisë, me përfaqësues të spikatur të komunitetit dhe të gjithë grupeve të interesit, si pjesë e Lëvizjes Popullore për zgjedhje të lira dhe të ndershme”, thuhet në njoftimin e PD.

Po ashtu koalicioni Opozitar ritheksoi vendimin e marrë nga bashkimi popullor i 18 shkurtit se vetëm një qeveri teknike që do të zbatojë plotësisht dekriminalizimin, dhe do të angazhohet në luftën ndaj drogës, krimit dhe parave të paligjshme kriminale, mund të garantojë kushtet për zgjedhje të lira dhe të ndershme.

Koalicioni Opozitar shpreh vendosmërinë për të mos lejuar asnjë proces zgjedhor të manipuluar nga krimi në pushtet dhe paratë e drogës, dhe për të vazhduar deri në fitore betejën për zgjedhje të lira dhe të ndershme si interes jetik i Shqipërisë dhe shqiptarëve.