Protesta/ A po pret Basha një sinjal nga LSI? Ja si përgjigjet kreu i opozitës

Eshte i bindur dhe nuk terhiqet kreu i PD-së dhe opozitës, Lulzim Basha se vetem me qeveri teknike mund te shkohet ne zgjedhje te cilat do te jene te lira dhe të ndershme. “Zgjedhje te tjera nuk do te kete”, u shpreh ai ne nje interviste me gazetaren e “Report tv”. Sipas tij, ora e republikës së re po vjen, me zgjedhje të lira e të ndeshme.

“Republika e vjetër që duhet rrëzuar dhe po rrëzohet. 18 shkurti ka qenë grushti i fortë që ka marrë kjo qeveri. Këtu nga sheshi i lirisë ne do të jemi për të gjithë, për Republikën e re, për të majtë e të djathtë, gegë e toskë. Republika e re do të arrihet vetëm përmes zgjedhjeve të lira dhe të vërteta.

Çdo alternativë tjetër është shteruar në këto 18 muaj. Qeveria duhej që të reflektonte në këto 18 muaj, ku në i dorëzuam platformën për zgjedhje të lira. Kapja e mediave shkatërroi besimin e shqiptarëve”, tha kreu i PD-së

“Të gjithë do përfitojnë nga republika e re, e gjitha kjo do arrihet përmes zgjedhjeve të vërteta të lira dhe të ndershme”.

I pyetur nese ka alternative tjeter pervec qeverise teknike, Basha u shpreh:

“I dhamë kohë të reflektonte qeveria, i dorëzuam platformën për të bërë zgjedhje të lira dhe të ndersdhme…alternativa tjetër të lejojmë Ramën, Tahirin dhe klanet e drogës të bëjnë me Shqipërinë atë që bënë me Dibrën, në shtator 2016”.

“Nëse mazhoranca do vetingun t’i hapë rrugë qeverisë teknike. Pushteti i republikës së vjetër t’i hapë rrugën një qeverie të re teknike që do realizojë zgjedhje të lira dhe të ndershme. Parlamenti i vërtetë do jetë këtu ndaj gjej rastin dhe një herë ti bëj thirrje cdo deputeti, që nuk ndihet peng i interesave, mos kenë frikë qytetarët këtu janë të shumte, ka demokratë por edhe socialistë në këtë shesh”.