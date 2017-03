Basha shpërthen ndaj Ramës: Kujt i kujton ‘97 more i pafytyrë, do të shporrim

Kreu i Partisë Demokratike, Lulzim Basha zhvilloi diten e shtune një bashkëbisedim me artistë dhe pedagogë në çadrën e ngritur para godinës së kryeministrisë.

I ftuar aty me kete rast ishte dhe senatori italian Aldo Di Biagio.

Duke iu referuar deklaratave te perfaqesuesit te PS dje ne Fier, Gramoz Ruci, Basha tha se Rama po kërcënon me destabilitet për të mbajtur pushtetin, por kauza e opozitës për zgjedhje të lira dhe të ndershme do vijojë.

Basha i bëri me dije Ramës se nuk duhet të kujtojë 1997, pasi lëvizja e PD është lëvizje evropiane dhe paqësore.

Basha iu drejtua Ramës duke etiketuar “i pafytyrë” “surratsëz” dhe duke i thënë të bëjë gati valixhet e të dalë nga zyra sepse përndryshe qytetarët e bashkuar do ti lënë asnjë mundësi tjetër

“Hiq dorë nga kërcënimet. Kërcënimet e tuaja nuk pinë më ujë me qytetarët shqiptarë. Shqipëria nuk do të bëjë zgjedhje fasadë me krimin e paratë e drogës që të rrijë surrati yt në pyshtet.

Ti do të shporresh e ne do të kemi qeveri teknike për zgjedhje të lira e të ndershme. Rrugë tjetër nuk ka e nuk ka për të patur”, tha Basha.