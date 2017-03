Basha mesazh për gratë: Zgjohuni nga gënjeshtra komuniste, 8 Marsi nuk është festë

Lulzim Basha nuk i uron gratë për festën e tyre, por i jep një mesazh.

‘’ Breza të tërë shqiptarësh u rritën me gënjeshtrën komuniste se 8 Marsi është festa e grave, në fakt 8 Marsi nuk është ditë feste në asnjë vend të botës, as në vendet ku të drejtat e grave respektohen dhe dinjiteti i grave është i garantuar jo vetëm me ligj por dhe dhe në jetën e përditshme, 8 Marsi është një ditë proteste dhe përkujtimi. Është ditë protestë në të gjitha vendet dhe shoqëritë kur gratë, nënat, motrat, bashkëshortet tona nuk i kanë të garantuara në jetën e përditshme të drejtat kyshtetuese dhe legjitime që u jep ligji. Të drejtën për dinjitetin e tyre, për pagën e barabartë, për punën e barabartë, të drejtën për punësim dhe mbështetje. Koha për të festuar të drejtat e grave është akoma larg, sot është koha për protestë dhe bashkim. Në krye të saj kanë qenë dhe janë gratë.’’- tha Basha.

Basha akuzoi Ramën se ka instaluar modelin e gabuar, duke futur në Kuvend e administratë kriminelë dhe trafikantë të vajzave dhe grave shqiptare rrugëve të Europës.

‘’ Demokracia fasadë, parlamenti fasadë, qeverisja fasadë rëndon mbi të gjithë mbi gratë shqiptare. E kemi parë si në parlamentin e Shqipërisë gratë deputete u spostuan për ti bërë vend kopukëve, kriminelëve të dënuar pikërisht për akuzat e rënda dhe veprat e përbindshme të trafikimit të qënieve njerëzore, kryesisht të trafikimit të nënave dhe motrave shqiptare. Një qeveri dhe kryeministër që e ka gojën plot kur vjen fjala për të drejtat e grave, por në fakt e ka bilancin e zi. Jo më shumë se një javë më parë Shqipëria është renditur në krye të trafikut të qënieve njerëzore. Kjo zezanë ka shumë arsye duke nisur nga kriza e thellë ekonomike që ka shkatërruar familjet shqiptare, duke goditur rëndë gratë dhe vajzat shqiptare. E keqja më e madhe në këtë vend është modeli që Edi Rama ka sjellë në pushtet.’’- shtoi ai.

Kryedemokrati premtoi se Republika e re do të jetë mbi të gjitha për garantimin e të drejtave europiane të grave.

‘’ Me zgjedhje të lira dhe të ndershme do pastrojmë një herë e mirë Kuvendin e shqiptarëve nga trafikantët e kriminelët që kanë trafikuara gratë, vajzat dhe nënat tona rrugëve të Europës. Ky Parlament duhet dhe do ketë një përfaqësim dinjitoz të grave shqiptare.Parlamenti i ri e ka për detyrë themelore të zhbëjë defiçitin e tmerrshëm mes burrave dhe grave në Shqipëri. Republika e re është në rradhë të parë Republika për garancitë europiane të të drejtave tuaja. Arsimin pubklik shqiptar do ta bëjmë si partnerin e parë të gruas shqiptare. Së dyti, do mundësojmë përmes nxitjeve fiskale dhe financiare punësim dinjitoz për gruan shqiptare, kuota pozitive në administratën publike dhe kontroll rigoroz të trajtimit të barabartë me pagesë në sektorin privat njësoj me burrat. Ky do jetë ligj që zbatohet dhe jo për makiazh.’’- përfundoi.