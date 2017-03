Basha deklaron: Kam mbështetjen totale të Washingtonit. Nuk tërhiqemi

Lulzim Basha pas vizitës në SHBA, vjen edhe më i vendosur. Drejtuar Ramës, ai deklaron se ka mbështetjen e Uashingtonit dhe nuk do të tërhiqet.

Basha u shpreh i vendosur se nuk do të tërhiqet deri në zgjedhje të lira pa qeverinë Rama por me qeveri teknike.

“Dua të jap sot një mesazh të qartë. Për këtë betejë, për këtë kauzë, kauzën e zgjedhjeve të lira e të ndershme, të largimit të krimit nga politika, kauzën e luftës pa kompromis kundër drogës, ky shesh, PD, Lulzim Basha dhe gjithë shqiptarët e ndershëm Po! Kanë marrë mbështetje totale në Washington.

Dhe këtë mbështetje e përkthejmë në këtë aksion politik që ka vetëm një synim Shqipërinë e standardit europian, dhe atlantik. Asgjë më pak nuk do të pranojmë.

Ndaj me dashamirës e mirënjohje ndaj miqve që na mbështesin pa kushte, me mirëkuptim dhe durim ndaj miqve që kanë akoma nevojë të sqarohen e të kuptojnë surratin e vërtetë të mafias shqiptare dhe pa asnjë milimetër tërheqje, para çdokujt që ka vendosur para interesave të shqiptarëve interesin e xhepit të vet ju them se nuk ka e nuk do të ketë asnjë tërheqje.

Nuk do të pranojmë zgjedhje me standard më të ulët sesa miqtë tanë kërkojnë dhe kanë për qytetarët et yre.

Kjo nuk është beteja e radhës, kjo është beteja e betejave për republikën e re, Shqipërinë europiane, euroatlantike, ndaj nuk ka dhe nuk do të ketë tërheqje. Tërheqje do të thotë rënie të zgjedhjeve të lira e të ndershme.

Tërheqje apo dremitje para krimit që bën ligjin do të thotë rënie e Shqipërisë së lirë nga krimi, do të thotë Shqipëri të republikës së drogës. Ndaj nuk ka dhe nuk mund të ketë asnjë tërheqje, do të ketë vetëm luftë të vendosur deri në fitore, deri në republikën e re, në zgjedhje të lira e të ndershme pa Edi Ramën kryeministër

Ky është vendimi i popullit tim dhe unë do ti bindem deri në fitore!

Sa i takon drejtësisë Basha tha: ” Nuk do të pranojmë kurrë një drejtësi të kapur nga Edi Rama le ta dëgjojnë miqtë dhe armiqtë tanë” – tha Basha.

Basha bëri apel për vijimin e qëndresës sepse : “Kjo që po zhvillojmë është jo më pak se një luftë për jetë a vdekje për Shqipërinë euroatlnatike. Mafia ndërkombëtare narkomafia shqiptarë të bërë njish me Edi Ramën po bëjnë dhe do të bëjnë gjithçka për të mbrojtur milionat e aferave korruptive që janë luajtur në kurriz të popullit shqiptar, do të bëjnë gjithçka për të ruajtur miliardat e kanabisit, kokainës e herinës me të cilën financojnë politikë dhe lobistët e tyre”