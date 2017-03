A do dalë opozita nga cadra? Ambasadori i Austrisë: Mundet, por pyesni Bashën

Ambasadori i Austrisë Johann Sattler e ka konsideruar të drejtë qytetare protestën e Partisë Demokratike. Ai theksoi se PD ka shumë punë për të bërë në parlament duke e vendosur theksin te reforma në drejtësi.

Nga Korça ai komentoi edhe takimin e ambasadorëve të BE me kryetarin e PD, Lulzim Basha duke u shoprehur se në fokus ka qenë situata politike.

“Nuk ka qenë thjesht një drekë por ka pasur edhe diskutim për situatën politike aktuale. Dreka e sotme është diçka pozitive dhe unë mendoj se çdo gjë që i bën njerëzit së bashku është diçka pozitive dhe në këtë sens unë them që ishte një hap pozitiv. Çdo lider dhe qytetar ka të drejtën e protestës dhe shprehjes së zemëratës së tyre por gjithashtu ata kanë pritshmëri dhe shumë gjëra për të bërë në parlament kur të rikthehen duke theksuar reformën në drejtësi”, tha ambasadori Sattler.

Ne lidhje me një largim të mundësh të Bashës nga çadra pas ndryshimeve në qeverinë “Rama” ambasadori është shprehur se cdo gjë që i bashkon partitë politike është një hap pozitiv dhe në këtë drejtim unë mendoj së është pozitive.

“Për këtë mendoj se duhet pyetur lideri i Partisë Demokratike”, tha ambasadori.