Barcelona bën mrekullinë, përmbys gjithcka me PSG, kualifikohet

Barcelona përmbys gjithcka në ndeshjen e kthimit me PSG.

Klubi spanjoll ka shënuar gjashtë gola në portën e PSG ndërkohë që ekipi francez shënoi vetëm një herë me anë të Cavanit.

Barcelona shënoi me:

Suarez, minuta e 3

Kurzaëa, autogol, minuta e 40

Messin, minuta e 50

Neymar, minuta e 88

Neymar, minuta e 90

Roberto, minuta e 90

I vtmi gol për PSG, u shënua nga Cavani në monutën e 62.

Me kete rezultat, Barcelona shkon me tej ne Champions League. Ne ndeshjet e sotme, u kualifikua per me tej edhe Borusia Dortmundi qe fitoi 4-0 ndaj Benfikes./lajmifundit.al