Kapet banda shqiptaro- turke/ Rrihnin, prisnin e kërcënonin me vdekje në…

Një bandë kriminale qe ishte e organizuar mes shqiptarëve dhe turqëve është shkatërruan në Vjenë.

Një hetues i ka thene mediave se pjesëtarët e kësaj bande rrihnin, godisnin me thikë dhe kërcënonin njerëz me vdekje me armë zjarri, “brutaliteti i këtyre të dyshuarve nuk njihte kufij”, tha ai.

Nga ana tjeter, Policia vendase ka arritur të shkatërrojë “bandën e ganagsterëve”, raportojnë mediat lokale, që merreshin me grabitje.

Motoja e bandës ishte: “Besnik deri në vdekje”. Ata janë arrestuar në Vjenë. Katër prej tyre janë të burgosur në Wiener Neustadt, ndërsa dy në Vienë.

Tre nga anëtarët ishin vëllezër, raportojnë mediat lokale, por pa saktësuar nëse ishin turq apo shqiptarë.