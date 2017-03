Aurela Gaçe: Si e ngrija minifundin kur shkoja të blija bukë

Këngëtarja Aurela Gaçe, e cila njihet për tipin dhe karakterin e veçantë ka publikuar në rrjetet sociale një foto nga vendlindja e saj kur ishte 18 vjeç dhe vazhdonte gjimnazin.

Këngëtarja thotë se ka jetuar deri në moshën 19-vjeçare në Llakatund, ndërsa ka treguar dhe një histori komike të asaj kohe. Aurela thotë se kur shkonte të blinte bukën, ngrinte minifundin në bulevard.

Statusi i Aurela Gaces:

18 vjec- Ne bankat e Gjimnazit (per ata qe se dine, po kishim Gjimnaz 😜😜, edhe bulevard ku kerciste xhiroja dhe une ngrija minifundin kur shkoja te blija buken😂😂😂), ne LLakatund ( origjina Terbaç😊) fshatin ku u linda e u rrita per 19vjet. Gati te haja” hekurin me dhembe” 😉😉😎😎😎 e te beja realitet ate cfare enderroja me shume . Te isha ne skene. Mbas nje viti mberrita ne Tiranen e madhe qe me mirepriti me krahe hapur.

Ne xhep mbaja gjithmone nje laps te zi per syte😉, dhe floket i kisha prere vete😉😎.

LLAKATUNDI KISHTE PLANTACIONE ME PJESHKE NGA ATO ME TE MIRAT. VETEM MUA ME NXORRI PJESHKE ME GJEMBA.