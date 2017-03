Shumë e dhimbshme, nëna apel për ndihmë: Shpëtoni babain e dy vajzave të mia!

Kengetarja Aurela Gace ka publikuar ne faqen e saj nje apel te dhimbshem per ndihme me te cilin po solidarizohete dhe Lajmifundit.al, duke lutur kedo qe ka mundesi ti shkoje ne ndihme kesaj familje:

Shume e dhimbshme. Apel per ndihme:

Rina nena e dy vajzave, kerkon ndihme per te shpetuar bashkeshortin e saj, Fatmir te diagnostikur me Leucemi akute limfoblastike,(kromozomi Filadelfia) nje nga format me te renda, i cili aktualisht trajtohet ne Ankara Turqi dhe ka nevoje per terapi mbeshtetese perpara transplanit te palces kurrizore me vlere 60 mije euro te paperballueshme per kete familje.

Ju bejme thirrje per ndihme sado te vogel. Nese semundje te tilla te tmerrshme trondisin jeten e njerezve le te behemi te gjithe bashke qe me solidaritetin tone ta luftojme ate.

Per te gjithe ata qe kane mundesi dhe deshire te kontribuojne sado pak ju lutem ta bejne kete ne numerat e llogarise.

IBAN: AL26202110370000000011271321 ALL

IBAN: AL11202110370000000021271321 EUR