Arrestohen dy persona në kërkim në Tiranë, ja për cfarë akuzohen

Bien ne prangat e policise se Tiranes dy persona te shpallur ne kerkim.

Burimet zyrtare kane thene se më datë 09.03.2017, nga Shërbimet e Seksionit për Kërkimin në Drejtorinë Vendore të Policisë Tiranë, është bërë e mundur kapja dhe vënia para përgjegjësisë penale e shtetasve:

– Fransua Alushi, 20 vjeç, banues në Tiranë, i shpallur në kërkim, pasi Prokuroria e Rrethi Gjyqësor Tiranë, ka dërguar urdhërin për ekzekutimin e vendimit penal të datës 07.03.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë, e cila e ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me Burg”, për veprën penale “Marrëdhënie seksuale me dhunë me të rritura”, parashikuar nga Neni 102 i Kodit Penal.

– Muhamet Gjeldiu, 22 vjeç, banues në Tiranë, i shpallur në kërkim, pasi Prokuroria e Rrethi Gjyqësor Tiranë, ka dërguar urdhërin për ekzekutimin e vendimit penal të datës 08.03.2017, të Gjykatës së Apelit Tiranë, e cila e ka caktuar masën e sigurisë “Arrest me Burg”, për veprën penale “Prodhimi dhe shitja e narkotikëve”, parashikuar nga Neni 283/2 i Kodit Penal.

Policia e Tiranës do të vijoj punën me intensitet të lartë për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë me qëllim rritjen e parametrave të sigurisë në territorin që mbulon.