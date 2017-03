Ambasada e SHBA jep një lajm të mirë për ata që duan vizë amerikane

Nje lajm i mire per ata qe duan viza amerikane eshte dhene nga ambasada e SHBA ne Tirane.

Ky institucion, diten e sotme, ne faqen zyrtare ne Facebook ka publikuar njoftimin e meposhtem te shoqeruar edhe me nje imazh dhe me nje diciture shpjeguese per mesazhin qe jepet:

“Sa më pëlqen pranvera në Tiranë; aroma e mimozave të lulëzuara është kaq e mrekullueshme!

Unë dhe Keni mezi po presim të përfitojmë nga kjo kohë për të udhëtuar sa më shumë në Shqipërinë e bukur.

Ja dhe këshilla mbi vizat për këtë javë: nuk na duhet garancia nga sponsori kur aplikoni për vizë turistike (e kategorisë B1/B2) – kështu që lëreni garancinë në shtëpi! Jemi në pritje të bashkëbisedimit me ju sot dhe përgjatë javës!”/lajmifundit.al