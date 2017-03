Alarmohet Franca, sulm në një shkollë, 2 të plagosur; Bombë në zyrat e FMN (Foto)

Ditën e sotme Franca është alarmuar pas dy ngjarjesh që dyshohen të jetë vepër e akteve terroristeve.

Ngjarja e parë ndodhi në zyrat e FMN-së, ku një bombë në zarf shpërthen në Paris, duke plagosur punonjësin që e ka hapur atë, tha policia.

Më pas ngjarja tjetër raportohet në një shkollë. Mësohet se një sulm në shkollën, në qytetin Grasse, në jug të Francës, duke shkaktuar plagosjen e të paktën dy personave bën të ditur policia.

Komandot anti terror shkuan në vendin e ngjarjes dhe qeveria përmes një aplikacioni paralajmëroi një sulm terrorist.

Më pas autoritetet konfirmuan se incidenti nuk kishte lidhje me terrorizimin.

Të shtënat kishin të bënin me një sherr mes dy studentëve dhe nuk kishte lidhje me terrorizmin” tha Grasse Toën Hall cituar nga Reuters.

Mediat franceze raportojnë se personi i arrestuar është një student 17 vjeçar i cili mbante një pushkë, dy armë dhe tre granata.