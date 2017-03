Aksident tragjik në Zvicër, makina futet në korsinë e kundërt, vdes shqiptarja

Një aksident tragjik është raportuar në Zvicër, ku si pasojë ka mbetur e vdekur një 67 vjeçare dhe shoferi 26 vjeçar i makinës tjetër me targa shqiptare ka pësuar dëmtime të lehta. Sipas policisë, dy automjete janë përplasur rëndë në tunelin Misox të Zvicrës.

Ngjarja ka ndodhur në autostradën A 13, ku makina e shqiptarit po udhëtonte për në Ticino, ndërsa është përplasur në tunel me automjetin tjetër në mënyrë frontale, duke shkaktuar thuajse shkatërrimin e plotë të dy makinave.

Mediat zvicerane bëjnë me dije se ishte makina e shqiptarit ajo që ka dalë në korsinë e kundërt dhe për pasojë ka shkaktuar përplasjen kokë më kokë me makinën tjetër që vinte nga Ticino, në kantonin Grisons të Zvicrës, shkruan OraNeës.

Gruaja 67 vjeçare vdiq në vendin e aksidentit, ndërsa shqiptari u dërgua në spitalin San Giovanni në Bellinzona.

Prokurori dhe polica nisi një hetim se pse automjeti nga Shqipëria përfundoi në korsinë e kundërt. Rruga mbeti e mbyllur përreth 4 orë. Në vendin e ngjarjes shkuan edhe 15 zjarrfikës dhe dy ambulanca.