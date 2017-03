Aksident në Sarandë, 22-vjeçari përplas rëndë një të mitur

Një ngjarje e rëndë ka ndodhyr ditën e sotme në Sarandë, ku një 22 vjeçar ka përplasur shtetasen me iniciale A.P., 7 vjeçe. Policia bën me dije se në pranga ka rënë shtetasi Kristjan Brahimaj, banues në Sarandë. Policia raporton se i riu udhëtonte me motomjetin tip “Aprilja” pa targë dhe pa leje drejtimi përkatës.

Ndërkohë e mitura është dërguar në Spitalin e Sarandës, dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën.