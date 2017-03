Këngëtarja e njohur kosovare, Adelina Ismaili ka publikuar foto të shtatzënisë së saj në profilin e saj në Facebook.

“Nuk ka bizhu më të bukur sesa duart e fëmiut rreth qafe…” – shkruajti 37-vjecarja.

Ajo duket shumë seksi me një fustan të zi ndërsa e mban barkun me dorë. Këngëtarja ka pozuar para pasqyrës dhe ndihet shumë e lumtur për statusin e ri që do të ketë.

Adelina i është përkushtuar shumë shtatzënisë së saj, pasi nuk ka publikuar asnjë projekt të ri për karrierën e saj.