Sekuestrohen 800 kg marijuana pas bashkëpunimit me policinë italiane, prangat 2 shtetasve

Policia shqiptare në bashkëpunim me atë italianen kanë bërë të mundur finalizimin e një operacioni anti- drogë, duke sekuestruar 800kg marijuana. Mësohet se nga ky operacion në pranga kanë rënë në pranga shtetasit me iniciale V.T, 21 vjeç nga Kavaja dhe D.B. 32 vjeç nga Durrësi, që ndodheshin në skaf.

Policia raporton se në orët e pasdites së djeshme pas sinjalizimit nga Policia Kufitare Shqiptare për një gomone që lëviste me shpejtësi në drejtim të Italisë, Frontex me një avion portugez të patrullës, Guardia di Finanza e Pulias me një helikopter dhe dy Njësi detare me mbështetjen e Guardua di Finanza në Durrës dhe Vlorë, kanë bërë të mundur bllokimin e një gomoneje 7 m të gjatë me dy motorë nga 150 kuajfuqi në afërsi të Viestes, Foxhia.

Pas sinjalizimeve nga Policia Kufitare Shqiptare, avioni i Frontex e intercepton në det dhe Guardia di Finanza e Pulias pas 4 orë ndjekie i kap në Vieste rreth orës 18.30 të mbrëmjes së djeshme.

Sekuestrohet lënda narkotike e tipit marjuanë rreth 800 kg e ndarë në 42 pako si dhe gomonia.



Arrestohen në flagrancë dy skafistët shqiptarë me iniciale