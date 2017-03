Trafikantët shqiptarë transportojnë 3 milion euro drogë në Brindisi, shpallen në kërkim (Foto)

Një ngarkesë me marijuana mbërrin në Brindizi mbrëmjen e kaluar, e cila është nisur nga Shqipëria, raporton ‘’Brindisireport”.

Mësohet se gomonia përmbante 655 kg marijuanë. Gjashtëqind e pesëdhjetë e pesë kg marijuanë të paketuara sapo ishin vendosur në një furgon, në të cilin ndodheshin dy persona. Policia ka dyshuar nga prania e këtij mjeti në një orë kur të gjitha dyqanet ishin të mbyllura dhe i kanë bërë shenjë drejtuesit të ndalonte.

Dy personat që ndodheshin në të kanë ndaluar mjetin dhe kanë ikur në këmbë. Ndërkohë policia ka sekuestruar mjetin me 348 kg marijuanë, ndërsa 19 pako të tjera janë gjetur të fshehura në pika të ndryshme të plazhit ku kishte mbërritur gomonia fillimisht.

Vlera totale e lëndës narkotke arrin në 3 milionë euro.

Mediat italiane shkruajnë se një muaj me parë, në të njëjtën zonë janë sekuestruar 56 kg marijuanë me të njëjtat karakteristika.