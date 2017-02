Kush është zyrtarja që pagoi 10 mijë € për mospublikimin në TV të video-skandalit?

Ish-kryeministri Sali Berisha, me anë të një mesazhi në Facebook, akuzon emisionin investigativ “Fiks Fare” për gjobëvënie kundrejt mospublikimit të një video -skandali.

Sipas Berishës në video është kapur drejtoresha e shkollës së mesme në Fushë -Krujë duke marrë 300 euro rryshfet, por sipas ish-kryeministrit, video nuk është transmetuar të televizion pasi ajo ka paguar 10 mijë eruo me ndërhyrjen e Artur Bushit.

Mesazhi i Berishës:

Qytetari dixhital denoncon:

-Artur Bushin si te denuar per trafik droge e prostitucioni ne Itali

-plagosje me arme zjarri ne Itali te Kastriot Zalles

-Korrupsionin, gjobvenien nga emisioni “Fiks”. Keshtu ai shkruan:

“Drejtoresha e shkolles se mesme te Fushe Krujes u fillmua nga Fiksi duke marre 300 euro por

-Fiksi nuk e nxori filmimin kundrejt nje ryshfeti, gjobe prej 10 mije eurosh qe i pagoi drejtoresha! sb

“Respekte z doktor e lider I demokracise ne vendin tone.dua te mbetem anonim por dua tju percjell nje shqetesim z artur bushi pasi u amistua nga rilindja per krimin e prostuticionit e te burgut per trafik droge e te plagosjes se qytetarit kastriot zalla ne itali per motive prostuticioni . vajza me emrin bruna nga ferma sukth mbese thumane akoma eshte prostitute ajo mbahet trotuareve te italise nga vellaj I z artur bushi partizan bushi.pra nga tutori artur

nga vellaj tutor partizan . Para disa ditesh drejtoresha e gjimnazit ne fushe kruje u filmua qe merrte 300 Euro per nje nder per mos tu nxjerre ne emisionin fiks fare nderhyri z artur bushi duke e shkarkuar e duke e zevendesuar me drejtor tjeter e zonja ne fjal si kembim pagoj 10 mije euro ne kembim te ketij nderi.”