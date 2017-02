Black Out për faqen e njohur, You Tube del jashtë përdorimit

Faqja me e madhe e videove You Tube ndeshi me probleme të mëdha për shumë përdorues të marten. Aksesi ne faqe ishte problematik per shume njerez te cilët nuk mund të përdorin faqen e njohur.

Sipas DownDetector faqja u bë e papërdorueshme për shumë klientë të Evropës rreth orës 6 pasdite të së martes.

Faqja më e njohur në botë për transmetimin e videove shfaq një mesazh të inkriptuar:

“Na vjen keq, diçka nuk funksionon. Një skuadër majmunësh specialistë janë duke ndrequr situatën”.

Shkrimi shoqerohet edhe me logon e nje figure qe perdoret zakonisht kur faqet jane nen mirembajtje.