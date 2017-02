Foto/ Ky është shqiptari që vdiq në aksident në Itali, për pak ditë mbushte 21-vjec

Ky që shihni në foto është 21-vjecari shqiptar, i identifikuar si Ermir Blushaj, që humbi jetën në një aksident në Capri të Italisë.

Më 6 shkurt ai po drejtonte një kamioncinë, ndërsa është përplasur me një “BMW” që drejtohej nga një shtetas rumun.

Sipas hetimeve, aksidenti ka ndodhur si pasojë e mosrrespektimit të rregullave rrugore, e shpejtësisë së madhe.

Mësohet se Blushaj ishte pjesë e logjistikës në provincën e Parmës, dhe banonte në komunën San Polo do Torrle me familjen e tij.

Ai do të festonte 21-vjetorin me 20 shkurt, pra për pak ditë.