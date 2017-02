A do të largohet LSI nga koalicioni qeverisës? Ja përgjigjia e Petrit Vasilit

Ministri i ri i Drejtësisë, Petrit Vasili, i ftuar në studion e lajmeve në Ora News tha se koalicioni me PS-në do të vazhdojë.

Vasili tha se LSI ka një marrëveshje me PS dhe do ti qëndrojnë deri në fund në të gjitha rastet.

“E pëlqej këmbënguljen dhe jeni të palodhur. Ne kemi marrëveshje me Partinë Socialiste. Marrëveshjeve ju qëndrojmë deri në fund në të gjitha rastet. Do të ecim në marrëveshjen me PS-në. Vërejtje ka pasur edhe nga Partia Socialiste edhe për ministra të LSI-së. Ka një dinamikë qeverisëse ku problemet diskutohen dhe nuk riciklohen. Aq më mirë sepse shëndoshet qeverisja. Unë jam në qeveri për të kryer funksionet e mia. Reforma në drejtësi në këtë moment ka nevojë për shumë transparencë. Çdo problematikë që përballet vendit dhe krijon probleme të mëdha të karakterit social. Kultivimi i drogës dhe tonelatat që ndjekim në lajme, patjetër që do të reagojmë. Besoj se kjo i bën mirë të gjithëve”- tha Vasili.