U shpall në kërkim për drogë, pranga durrsakes

Policia e Durrësit ka vënë në pranga një 38-vjeçare pasi akuzohet për prodhim dhe shitje të lëndave narkotike.

Policia bën me dije se është arrestuar shtetësja Brunilada Domi, e cila ishte shpallur në kërkim. Shtetësja në janar të këtij viti është dënuar me 3 vjet e 4 muaj burg.

“Specialistët për Hetimin e Narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Durrës, në vijim të punë së tyre për kapjen e personave të shpallur në kërkim, kanë bërë të mudnur ndalimin e shtetases Brunilda Domi 38 vjeçe, banuese në Durrës. Gjykata e Rrethit Gjyqësor Durrës me Vendimin Nr. 19/597, datë 27.01.2017 e ka dënuar me 3 vjet e 4 muaj burg për veprën penale “Prodhim dhe shitja e lëndëve narkotike” pareshikuar në nenin 283/1 të Kodit Penal.”

Materialet I kaluan Prokurorisë së Rrethit Gjyqësor Durrës për veprime të mëtejshme.