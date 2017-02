U përfol se bënte seks me para, por juristja nga Tirana nuk do t’ja dijë… ja fotot që publikon

Vetëm një ditë më parë disa portale on-line publikuan një foto të një ‘print-screen’-i ku dukej një bisedë sms-sh mes një personi dhe një vajze që supozohej se ishte juristja dhe modelja seksi Redona Koçi.

Në bisedën e publikuar me foto pretendohej se, vajza në fjalë që joshej nga personi (me gjasë një mashkull) për të bërë seks me pagesë, kërkonte 1000 euro për një natë seksë me të.

Sipas faqes në Instagram “Demaskime Shqiptare”, ajo ka thënë 1000 euro kushton nata me të më një kusht: Që seksi të bëhet me mbrojtje.

Por megjithse në fotot e SMS-ve është pretenduar dhe përfolur se është Redona Koçi, kjo e fundit duket se nuk ndikohet fortë nga të tilla provokime apo sajesa dhe ka vijuar të publikojë në profilet e saj zyrtare foto të shumta ‘hot’. Ja disa prej tyre ku modelja super-seksi tregon edhe një herë hiret dhe sharmin e saj