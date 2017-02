U masakrua nga betonierja në Vlorë, identifikohet viktima

Policia ka identifikuar viktimën e aksidentit të rëndë që ndodhi ditën e sotme në Vlorë.

Bëhet fjalë për shtetasin me iniciale H.M., 56 vjeç, banues në lagjen “10 Korriku” në Vlore. Ngjarja e rëndë ka ndodhur tek rrethrrotullimi i Ujit të Ftohtë, ku personi i aksidentuar qarkullonte me biçikletë. 56 vjeçari u pëprlas nga një betoniere duke i shkaktuar atij vdekjen e menjëhershme.

Policia e mbërritur në vendin e ngjarjes, shoqëroi drejtuesin e mjetit “Iveko” me targë VL 3586 C shtetasin B.H, me të cilin po punohet për sqarimin e rrethanave të ngjarjes