Trump ‘’shokon’’, përjashton BBC e CNN nga konferenca në Shtëpinë e Bardhë

Një ngjarje shokuese ka ndodhur në SHBA, pikërisht në Shtëpinë e Bardhë, ku mësohet se presidenti Trump ka përzënë gazetarët e BBC dhe CNN gjatë një konference jo formale.

Gjithashtu ‘’viktimë’’ u bë dhe The New York Times dhe disa tjera. Trump mori këtë vendim erdhi vetëm pak orë pasi presidenti Donald Trump sulmoi sërish median në një fjalim, duke u shprehur se “lajmet e rreme” janë “armiku i njerëzve”.

Ndërkohë që më parë, presidenti kishte veçuar CNN dhe The New York Times për shkak të kritikave të tyre. Raportimet më të fundit që pretendojnë se ndihmësit e fushatës së tij kishin kontakte me zyrtarë të inteligjencës ruse, duket se e kanë zemëruar presidentin Trump.

Ndër të paktat media që u lejuan në zyrën e zotit Spicer përfshinin ABC, Fox News, Breitbart News, Retuers dhe The Washington Times.

I pyetur se përse disa media ishin përjashtuar, sekretari Spicer u shpreh se ky kishte qenë vendimi i tij. Ai gjithashtu paralajmëroi se Shtëpia e Bardhë do të sulmonte ashpër të ashtu-quajturat fakte të rreme që raportohen në lajme.

Nisur nga ky veprim i paprecedent i Shtëpisë së Bardhë, media si The Associated Press, USA Today dhe revista Time refuzuan të merrnin pjesë në konferencë, në shenjë proteste.

Sakaq, një zëdhënëse e Shtëpisë së Bardhë argumentoi se në konferencë ishte ftuar disa gazetarë të caktuar që i ndajnë informacionet me të tjerë kolegë.