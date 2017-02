Tritoli i vendosur në pallatin tek Shkëmbi i Kavajës, i dyshuar djali i biznesmenit, ja shkaku

Policia ka nisur hetimet mbi tritolin e vendosur në pallatin 22-katësh në Shkëmb të Kavajës.

Mësohet se i dyshuar është djali i biznesmenit Enver Shala, E. Shala, 19 vjec.

I riu është shoqëruar në polici pasi gjeti në katin e 18-të të pallatit 6 kallëpe tritoli të vendosur 3 në njërën kolonë dhe 3 në një tjetër. Dyshohet se e autori është 19 vjecari dhe kjo vetëm për të tërhequr vëmendje.

Policia thotë se lënda plasëse e gjetur në katin e 18-të të pallatit ishte e mbështjellë me natriban dhe se ka gjetur shenja gishtash në të, të cilat janë çuar për ekspertizë,

Sipas tyre është i dyshimtë fakti, se as dera kryesore e pallatit nuk rezulton e shqyer, apo e dëmtuar, duke shtuar dyshimet se tritolin mund ta ketë vendosur një person që e njihte pallatin.

Policia thotë se djali i biznesmenit nuk ka pranuar të bashkëpunojë me ta dhe të tregojë se çfarë ka dashur në katin e 18-të të pallatit, aty ku janë rrëzuar edhe konstruksionet metalike të kateve të mësipërme.

Nga ana tjetër banorët që jetojnë afër pallatit 22-katësh ankohen vazhdimisht se sa herë fryn erë në qytet, bien pjesë inertesh nga pallati, duke u kthyer në një rrezik për jetën e tyre. Ata thonë se deri më tani nuk është marrë asnjë masë, për heqjen e tyre.

“S’dimë ku të futemi se po na bien llamarinat në kokë po na vrasin”,- deklaroi Saimir maloku, një qytetar i kësaj zone.