Tri personazhet publike iu bashkuan sot protestës së opozitës tek kryeministria

Tri personazhe publike iu bashkuan sot protestuesve të opozitës në bulevard tek Kryeministria.

Gazetari Armand Shkullaku, gazetarja Sonila Meco dhe Qetsor Ferunaj, ish banor i Big Brother dhe së fundi edhe gazetar u bashkuan me protestuesit e opozitës.

Ata kanë mbajtur një bashkëbisedim me pjesëmarrësit në lidhje me gjendjen ku ndodhet Shqipëria dhe kanë debatuar në lidhje me aktualitetin politik në vend./lajmifundit.al