Tiranë, zbulohet punishtja ilegale që prodhonte konserva peshku, xaxiq

Policia deklaroi se një punishte që prodhonte në rrugë të kundraligjshme, turshi, xaxiq e sardele konservë është zbuluar në Tiranë falë një operacioni nga seksioni për Krimin Ekonomik e Financiar.

Behet me dije se në pranga ka rënë një 59-vjeçar i cili mashtroi një klient të tij duke i marrë shumën 7 milionë lekë të reja.

Policia bën të ditur se dy ditë më parë nga Seksioni për Krimin Ekonomik e Financiar, u finalizua operacioni “Pepper”, ku u arrestua në flagrancë shtetasi:

S.F 59 vjeç, banues në Korçë.

Ky shtetas ka mashtruar shtetasin E. A., duke i marrë këtij të fundit shumën monetare prej 7.000.000 Lekë të reja, gjithashtu gjatë kontrollit të ushtruar në magazinat në përdorim të S.F janë gjetur parregullsi me faturat tatimore si dhe punonjës të pa rregjistruar në Organet Tatimore.

Gjithashtu gjatë kontrollit janë konstatuar artikuj ushqimor dhe industrial të prodhuara në mënyrë të kundraligjëshme në ambientet e kësaj magazine.

Në cilësinë e provës materiale janë bllokuar nga Specialistët a AKU–së:

500 kova 5 kg-ëshe me xaxiqi

250 kova 5 kg-ëshe me speca të mbushura

180 kova 5 kg-ëshe me kastraveca

500 kova të vogla me sardele konserve.

Materialet proceduriale iu kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë Tiranë, për veprat penale “Mashtrimi”, “Fshehje e të ardhurave”, “Punësimi i paligjshëm” dhe “Prodhimi i kundërligjshëm i artikujve dhe mallrave industrialë dhe ushqimorë”, parashikuar nga Nenet 143/2, 180, 170/a dhe 288/a të Kodit Penal.