Tiranë/ Vajza i kërkon t’i shohë penisin në messenger, ai e bën por i ndodh ajo që nuk e mendonte kurrë

Një djalë nga Tirana mori befas një kërkesë nga një vajzë e panjohur për të folur. Ai e pranoi dhe pasi biseduan disa çaste, vajza i kërkoi të flisnin për tema seksuale. Pas disa kohësh biseda arriti në atë nivel saqë vajza kërkoi që djali të nxirrte organin e tij gjenital në kamera. Djali për fatin e tij të keq e bëri. Por pas kësaj i ndodhi diçka që nuk e priste kurrë.

Vajza e kontakton përsëri dhe i thotë se nëse nuk do t’i jepte 3,500 euro do të publikonte videon e tij online. Djali i thotë se nuk ka para, por vajza insiston. Nga një vështrim i kujdesshëm duket se profili me emër vajze mund të jetë edhe i huaj dhe ka përdorur Google Translate për të komunikuar në shqip. Nuk është çudi që djali t’i ketë treguar penisin e tij ndonjë mashkulli në Afrikë apo Azi.

Nuk dihet se si do të shkojë kjo punë më tej, por mësimi që të gjithë duhet të nxjerrin është që të kenë sa më shumë kujdes nga gjërat që nxjerrin online, pasi mund ta pësojnë si ky djalë. JOQ