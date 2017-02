“Kriminelët” me uniformë që po zhvasin shqiptarët, bëni kujdes në rrugën Tiranë-Lezhë

Edhe sa do të zhvatet ky popull? Nëse në shtetet e tjera mundohen si e si të ndihmojnë popullin, këtu në Shqipëri çdo ditë e më tepër përpiqen me mënyrat nga më të ndyrat të rrjepin xhepat e shqiptarëve.

“Kriminelat” me uniformë janë ata më të pamëshirshmit, të cilët me të drejtë apo pa të drejtë zaptojnë rrethrrotullime, autostrada apo edhe akse të ndryshme rrugore për të boshatisur xhepat e shoferëve. Rruga Tiranë-Lezhë është një ndër akset, ku në çdo cep të saj ndodhen policë rrugore, të cilët duke përdorur tabelat pikasin çdokënd që ka apo nuk ka faj dhe nëse ti nuk bëhesh servil i tyre apo tu përkëdhelësh ‘’sedrën’’, të vënë gjobën që ti edhe në ëndërr e ke të pamundur që ta imagjinosh, pasi është tepër e lartë.

Një qytetar ka raportuar pranë JOQ një rast të turpshëm sipas tij, dy policë rrugor me sy të lirë e kanë ndaluar për parakalim në vija të pandërprera dhe në kryqëzim, ndërkohë shoferi thotë të kundërtën. Pas vënies së gjobës drejtuesi i mjetit është kërcënuar edhe për marrjen e patentës dhe në momentin që policët janë pyetur se pse vendosin një gjobë pa fakte vetëm me sy të lirë, me një arrogancë të madhe të tregojnë forcën e uniformës.

‘’Fjala jote nuk ka asnjë vlerë para arrogancës dhe uniformës së tyre. Policët ishin shumë larg dhe pa radar dhe me sy të lirë më gjobitën për parakalim në kryqzim dhe për shkak të mospranimit të një gjobe që nuk e meritoja, pasi isha në të drejtën time, vlera që u shënua ishe 3 mijë lekë të reja. Cfarë shteti është ky që mbush xhepat me hallexhinjtë, duke i gjobitur pa të drejtë.

Rruga Lezhë-Tiranë është ndoshta ndër të vetmet në Shqipëri, ku në çdo centimetër të saj ka policë që gjobisin masivisht qytetarët. Dy policët, Trifon Balla dhe A.Hasa më ndalën afër Shënkollit dhe pasi më kërkuan dokumentat, isha në rregull me të gjitha, edhe rripin e sigurimit dhe dritat dhe në fund më nxorën si justifikim parakalimin në vija të pandërprera dhe në kryqëzim, gjë që nuk është e vërtetë, kjo është e turpshme, kjo është rrjepja më e madhe që po u bëhet çdo ditë qytetarëve’’./JOQ