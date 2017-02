Thirrjet e Bashës për thyerje xhamash e shpim gomash, vjen përgjigjja e parë nga PS: Mos o trim

Kryetari i Partisë Demokratike bëri thirrje për një reagim më të ashpër të qytetarëve ndaj qeverisë. Ai tha se qytetarët duhet tu dalin përpara, tu shpojnë gomat dhe tu thyejnë xhamat zyrtarëve.

Sipas Bashës nëse qeveria do luftë, luftë do të ketë.

Por pas këtyre deklaratave të forta të kryetarit të opozitës, ka ardhur edhe reagimi i parë nga ana e maxhorancës.

Deputeti i PS-së, Arben Çuko i quan thirrjet e Bashës si përpjekje për destabilizim.

“Ky njeri ( Lulzim Basha) po ben thirrje per anarki dhe kaos ne vend. Me duket se è ka gojen shume me te madhe se stomaku dhe mendja. Me keto thirrje per destabilitet nuk ben gje tjeter vecse i hap nje grope te madhe vetes. Mos or trim mos e kalo at prag. Mua me duket qe ai e di qe do rrihet perseri me mbi nje milion shuplaka dhe qan pa u rrahur akoma. Prit Luli, duro, pas 18 qershorit fillo dhe qaj”, shkruan Çuko.