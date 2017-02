Basha bëri thirrje për ‘’luftë’’, një tjetër përgjigje ironike vjen nga PS

Një ditë më parë, kreu i PD-së, Lulzim Basha i bëri thirrje protestuesve për luftë, pasi asnjë reagim nuk ka ardhur nga qeveria. Nga kjo thirrje reagoi menjëherë Rama, ndërsa sot vjen reagim nga deputetja socialiste Blerina Gjylameti.

Statusi

Dhuna nuk zgjidh gjë,mos gjuani me Grusht atë që ju bën padrejtësi sikundër do Luli po Qeshni,Qeshni se nuk qajmë dot!Kur Luli tju thotë gjuani me Grusht atë që vrau në 21 Janar Qeshni,Kur Luli tju thotë gjuani me Grusht atë që ju vrau në Gërdec Qeshni,Kur Luli tju thotë gjuani me Grusht atë që mbolli armë e vdekje në 97-n në gjithë Shqiperinë ,

“Shqiptarin e vetëm që luftoi me tanke dhe armë Shqiptarë të tjerë”

Qeshni,Kur Luli të thotë gjuani me Grusht ata që vodhën votën e lirë

Qeshni,Kur Luli të thotë gjuani me Grusht ata që shitën dhe falën pjesë të Shqipërisë Qeshni,Kur Luli të thotë gjuani me Grusht atë që ju ka vjedhur tokën

Qeshni,Kur Luli të thotë gjuani me Grusht atë që ju ka vjedhur gjithë këto vite, me rrugën e kombit, me Cez, me koncesione prapë Qeshni,Qeshni o njerëz

Qeshni e vetmja gjë është të Qeshim për të mos Qarë.Qeshni ju njerezit e thjeshtë aty, brënda tendës por kujdes, të mos jetë aty Luli, Saliu,Shkëlzeni, Kunati, Ristani, ….. se edhe të Qeshurën mund të ua marrin për keq….duket sikur i kuptoni kush janë në të vërtetë, mbajani lojën se për ju dhe për të ardhmen e këtij vëndi nuk u behet vonë, e rëndësishme për ta është të mos ketë reformë në drejtësi.

Qeshni o njerëz me marrëzitë e këtyre të marrëve se realisht kanë kapur fundin po përsëri vetem një gjë është e sigurt;Reforma në Drejtësi do bëhet, askush nuk ka shpëtim.