Theresa May merr një vendim, ja lajmi i keq për emigrantët në Britani

Kryeministrja britanike Theresa May po shqyrton mundësinë e dhënies fund të qarkullimit të lirë për migrantët e Bashkimit Evropian në mes të muajit mars, që do të përkojë me fillimin e procedurave të Brexit. Lajmin e bën me dije gazeta konservatore ”The Telegraph

”Shefja e qeverisë ka ndërment të konfirmojë që qytetarët e Bashkimit Evropian, pas hyrjes në fuqi të nenit 50, nuk do të kenë më automatikisht të drejtën për të qëndruar në mënyrë të përhershme në Mbretërinë e Bashkuar”, shkruan gazeta.

”The Telegraph” kujton se pas Brexit, qytetarët e Bashkimit Evropian mund të jenë subjekt i vizave si edhe i limitimit të përfitimeve, ndërkohë që ata që ndodhen aktualisht në Britaninë e Madhe do të kenë të gjitha të drejtat deri në momentin kur edhe Bashkimi Evropian do t’ia garantojë këto të drejta qytetarëve britanikë.

Gazeta hedh hipotezën se tensionet e reja mes Londrës dhe Bashkimit Evropian mund të fillojnë sërish kur Brukseli t’i kërkojë May-t garantimin e qarkullimit të lirë të qytetarëve të BE-së deri në fund të vitit 2019.