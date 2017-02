Cfarë ndodhi?! Teves largohet nga Kina pas vetëm dy muajsh

Ndonëse është futbollisti më i paguar në botën e futbollit, duket se Karlos Teves kërkon të largohet nga Kina.

E përditshmja argjentinase, “Ole” shkruan se Tevez kërkon të largohet nga Kina edhe pse nuk kanë kaluar më shumë se dy muaj.

Dhe kjo sipas po të njëjti burimi, vjen si pasojë e mos përshtatjes së 33-vjeçarit me jetën në Kinë por edhe pas marrëdhënieve jo të mira me trajnerin Gus Poyet. Tevez është gati të shkurtojë me 60 për qind pagën e tij aktuale, në mënyrë që të rikthehet në vendin e tij me Boca Juniors.