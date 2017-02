Tentuan shkatërrimin e stadiumit “Selman Stermasi” në Tiranë, arrestohen tre persona

Policia ka vënë në pranga tre persona të cilët akuzohen për një ngjarje të cuditshme e të paprecedent.

Sipas burimeve zyrtare, tre personat kanë tentuar të hyjnë në stadiumin “Sleman Stermasi” dhe të shkatërrojnë fushën aty.

“Tentuan të hyjnë në stadiumin “Selman Stërmasi”, kapen tre shtetas në flagrancë nga patrulla e Komisariatit të Policisë Nr 2″, njofton policia.

Sipas saj, më datë 04.02.2017, rreth orës 04:31, Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr 2, kanë konstatuar rreth 10 shtetas të cilët po tentonin të kalonin rrethimin e stadiumit “Selman Stërmasi”, ku me vete kanë patur vegla pune.

Pas sinjalizimit nga ana e patrullës kanë tentuar të shpërndahen ku dhe shumica prej tyre kanë mundur të largohen, ndërsa janë kapur në flagrancë dhe shoqëruar pranë ambienteve të Komisariatit të Policisë Nr 2, shtetasit:

– A. B., 23 vjeç, banues në Tiranë.

– M. S., 20 vjeç, banues në Tiranë.

– M. F., 20 vjeç, banues më Tiranë.

Shtetasve të lartë përmendur, gjithashtu dhe në brëndësi të rrethimit të Stadiumit, u janë konstatuar dhe sekuestruar në cilësinë e provës materiale:

– 1 lopatë me bisht druri

– 1 kazmë me bisht druri

– 2 bel me bishta druri.

Dyshohet se qëllimi i këtyre shtetasve ka qënë dëmtimi i fushës së futbollit të Stadiumit “Selman Stërmasi”, me qëllim mos zhvillimin e aktivitetit sportiv të planifikuar për datën 05.02.2017.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave.

Stadiumi Selman Stermasi është bërë arenë konflikti javët e fundit pas diskutimeve për përdorimin e tij edhe nga Partizani edhe nga Tirana.