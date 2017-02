Tenton t’i bëj përshtypje vajzës ‘’seksi’’, djaloshi e pëson si mos më keq (Video)

Një djalosh, ka kaluar ditën më të sikletshme dhe të dhimbshme të jetës së tij. Një video, tregon sesi një djalë për t’i bërë përshtypje një vajze, duke rrëshqitur poshtë shkallëve lëvizëse, rrëzohet dhe thyen krahun e tij.

Videoja fillon me vajzën, mbathur me këpucë me taka të larta dhe duke provokuar djaloshin, rrëshqet poshtë shkallëve lëvizëse.

Duke tentuar që të mos mbetej mbrapa, djaloshi përpiqet që të bëjë të njëjtën gjë, duke e vendosur trupin mbi parmakun e shkallëve.

Por siç duket, “i dehur” nga zeshkania, ai humb “balancin” dhe rrëzohet poshtë, ku edhe thuhet se e kishte thyer krahun.