Tensionet politike, paralajmërimi i Trump dhe ‘dosja’ Rama-Vuçiç

Tensionet politike në Shqipëri janë rritur ndjeshëm, sidomos në prag të protestës së opozitës, një nga organizatat më të njohura europiane, “Democracy Ranking” me qendër në Vjenë, paralajmëron se zhvillimet negative në Ballkan janë të rrezikshme.

Në renditjen e “Democracy Ranking”, Shqipëria ka njohur përmirësim në fushën politike dhe shoqërore, por është përkeqësuar në fushën ekonomike.

Bosnja dhe Maqedonia janë përkeqësuar në fushën politike, por kanë njohur përmirësim në fushën ekonomike.

Në këto kushte, duke folur nga Vjena, kryeministri serb, Aleksandër Vuçiç, tha se kanë përgatitur një plan së bashku me kryeministrin shqiptar, Edi Rama dhe kreun e Këshillit të Ministrave të Bosnjes, Denis Zvizdiç.

Vuçiç, që duket se nuk do jetë kryeministër shumë shpejt, tha se ky dokument përmban parimet për një treg të përbashkët dhe një union doganash.

“Bëhet fjalë për projekte infrastrukturore që do të lidhin rajonin dhe njerëzit. Krijimi i një unioni doganor do e përmirësojë situatën në rajon. Sa më të pasur të jemi, aq më mirë për ne”.

Por ndërkohë, sytë e Ballkanit për momentin janë nga Uashingtoni.

Presidenti i ri, Donald Trump e ka cilësuar aleancën e NATO-s si të dalë kohe dhe ka kërkuar që vendet e NATO-s të shtojnë ndjeshëm shpenzimet për sigurinë.

Natasha Srdiç, presidente e Institutit Adriatik, në një shkrim në Huffington Post, thotë se Trump ka të drejtë.

Sipas saj, kufinjtë në Ballkan janë të pasigurt dhe kalohen kollaj nga terroristët.

Ajo shkruan se droga ka ‘përmbytur’ kufinjtë në Ballkan.

“Korrupsioni është i përhapur shumë. Krimi i organizuar bashkëjeton me korrupsionin politik. Politikanët e korruptuar e përdorin anëtarësimin në NATO si mjet për të blerë legjitimitet,” shkruan ajo.

Të premten, duke iu përgjigjur shqetësimit të SHBA, NATO bëri të ditur në Konferencën e Sigurisë në Mynih se vendet anëtare do rrisin ndjeshëm buxhetin për mbrojtjen deri në vitin 2024