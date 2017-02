Takimi Rama- Erdogan, Ndoka: “I kërkon Erdoganit lira turke për ndërtimin e aeroportit, si me lyp kos te magjypi”

Takimi i fundit mes Ramës dhe Erdogan, ashtu si gjithmonë ka sjellë polemika dhe debate politike në Shqipëri. Për vetë drejtimin e tij autoritar dhe plotfuqinë në Turqi, Erdogan si miku i Ramës shikohet me skepticizëm në Tiranë.

Kryeministri Rama lajmëroi të shtunën në Facebook se ishte në Turqi për një vizitë pune ku do të takonte ‘vëllain Erdogan’ si dhe do të diskutonin për ndërtimin e aeroportit të Vlorës, krijimin e një linje ajrore dhe investime të tjera shkroi Rama në Facebook.

Për këtë status dhe temat e bisedave të tij me Erdogan, ka reaguar dhe kreu i Partisë Demokristiane, Nard Ndoka. Nëpërmjet një shprehjeje të Gjergj Fishtës, Ndoka thotë se ‘Rama në Stamboll, i kërkon Erdoganit lira turke për ndërtimin e aeroportit!

Njësoj si me lyp kos te magjypi!