Zëdhënësi i Kremlinit tregon datën e takimit Vladimir Putin – Donald Trump

Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti amerikan Donald Trump deri më tani kanë planifikuar të takohen personalisht në samitin e G20 në korrik, tha zëdhënësi i Putinit, Dmitry Peskov, duke theksuar se nuk ka pasur asnjë marrëveshje të veçantë që kjo mbledhje të bëhet më herët.

“Ne nuk kemi informacion specifik në lidhje me takimin e mundshëm ndërmjet Putinit dhe Trump deri më tani, ne nuk e kemi biseduar ende me datë. Duke supozuar se ekziston një samiti G20 në korrik të këtij viti, në një mënyrë apo tjetër presidentët do të takohen atje, por, siç e dini, kemi dëgjuar të flitet për mundësime e një takim të mëparshëm. Deri më tani nuk ka asgjë të veçantë në këtë drejtim “, tha Peskov për shtyp këtë të hënë.

Javën e kaluar, Putin tha se Ljubljana e Sllovenisë, do të ishte vendi i mundur për një takim të parë me Trump.