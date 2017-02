A ju kanë kërkuar të shkarkoni ministrin Tahiri? Përgjigjet Edi Rama

Kryeministri Edi Rama ka folur edhe për kërkesën e LSI-së në lidhje me ministrinë e Brendshme dhe drejtimin e saj.

“Asnjëherë në asnjë rast në asnjë bisedë në s’kemi diskutuar për ministrin e Brendshëm, kemi diskutuar për përmirësimin e mëtejshëm të punës edhe në MB edhe në Policinë e Shtetit edhe në betejën për kultivimin e kanabisit..Jam i bindur që rezultatet do duken në vijimësi…Po të ishte për burrat me kostum që flasin e ç’flasin sa herë shikojnë një kamera, mikrofon, unë s’do isha këtë duke bërë këtë punë dhe s’do harxhoja asnjë orë që ia kam detyrim Zahos, Lindës, të tjerët as me shqetësojnë dhe më besoni s’do i kushtoja një sekondë të jetës sime”, tha Rama.

A ju kanë kërkuar të shkarkoni ministrin Tahiri?

Rama: Unë jam kryeminsitri dhe nuk marr këshilla e urdhra nga asnjë partner ndërkombëtar. Askush nuk më ka kërkuar asgjë për ministrin e Brendshëm në funksion negative.