Tahiri: Do zbardhim grabitjen në Qafë-Kashar, nuk stepemi nga presionet në Parlament

Ministri i Brendshem Saimir Tahiri tha te shtunen se Policia do të zbardhë grabitjen e Qafë Kasharit”. Kjo ka qene deklarata e bërë nga ministri i Brendshëm, Saimir Tahiri gjatë ceremonisë së organizuar në repartin RENEA, ku u dorëzuan pajisjet e reja për këtë strukturë.

“Të jeni të bindur që siç kemi zbardhur ngjarje të tjera do e zbardhim dhe këtë. Policia e Shtetit nuk dorëzohet dhe as intimidohet nga sulmet publike. Detyrën e ka bërë dhe atëherë ku përveç kriminaliteti në rrugë ka pasur dhe banditizëm në Parlament.

Aseti ynë i çmuar është besimi i qytetarëve, angazhimi, forcimi i kapaciteteve njerëzore. Policia do të bëjë detyrën dhe do ta zbardhë këtë ngjarje, siç ka bërë me ato të kaluarat”, deklaroi Tahiri.