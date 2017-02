Studimi këshillon: Ky është sekreti për të përmirësuar marrëdhënien tuaj seksuale

Marrëdhënia seksuale mund të mos jetë gjithmonë e mirë, edhe pse ju si cift mund të shkoni mirë. Gjithmonë ka vend për t’a përmirësuar atë. Kush është sekreti? Nuk janë lodrat e seksit, por është udhëtimi.

Në një studim të publikuar së fundmi, ku merrnin pjesë më shumë se 1.000 veta, drejtuar nga US Travel Association, u zbulua se çiftet që udhëtonin më shumë së bashku, kishin një jetë më të mirë në çift dhe marrëdhënie më të kënaqshme në shtrat, në krahasim me ata që nuk udhëtonin.

28 % e tyre u shprehën se qoftë një udhëtim i shkurtër në fundjavë, përmirësonte në mënyrë drastike jetën e tyre seksuale, ndërkohë që 40% e tyre deklaruan se kjo zgjaste për një kohë shumë shumë të gjatë.

Gjithashtu, 83 % e çifteve pretendonin se të udhëtonin së bashku, e përforconte lidhjen dhe nuk linte vend për keqkuptime.

Kështu që, në një të ardhme jo shumë të largët, planifikoni një udhëtim me të dashurin tuaj.