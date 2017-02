Protesta më 18 shkurt/ “Do rrethojmë kryeministrinë, s’shkulemi nga sheshi deri sa ti rrëzojmë”

Gjatë një takimi në lidhje me protestën e 18 shkurtit, kreu i Aleancës Kuqezi, Kreshnik Spahiu paralajmëroi se Tirana do të jetë në zjarr dhe se në zgjedhje do të shkohet pa Ramën kryeministër.

Spahiu tha se Rama nuk është më i vështirë për t’u rrëzuar sesa Enver Hoxha dhe Ramiz Alia.

“Ky është pushteti i dashnoreve. Të gjithë e dinë se kanë mbushur me femra, ndaj boll më t’i rrëzojmë”,- tha ai.

Më tej, Spahiu tha se: “Do të rrethojmë kryeministrinë 30 ditë, të mos shkulemi nga sheshi deri sa t’i rrëzojmë. Kjo e 18 shkurtit është një Lëvizje popullore, mos ejani me flamuj partish sepse kemi flamurin tonë kombëtar”,- tha ai më tej.