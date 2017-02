FOTO +18/ “Dua të kënaqem me ty 1 ose 2 orë”, shqiptari merr ofertë nga një mashkull

Një shqiptar nga Kosova ka ngacmuar seksualisht një të ri në Facebook. Ai i kërkon që ta takojë dhe të argëtohet me të, duke i shprehur hapur dëshirën për marrëdhënie seksuale.

I irrituar nga këto biseda, 21-vjeçari denoncon rastin duke thënë se në vend të tij mund të ishte një minoren dhe mund të ishte gënjyer. Ndër të tjera thotë se i njëjti person i ka shkruar shpesh edhe para 3-4 vitesh, ndërsa shton se nuk e njeh se kush është.

“Shikoni se çfarë njerëzish ekzistojnë sot. Kërkojnë takime për favore seksuale, këta duhen shfarosur, mirë për moshën time që e kuptoj, por djem të moshave të vogla që bien pre e këtyre, këto duhen ndaluar patjetër. Unë jam 21 vjeç, ai është nga Kosova dhe nuk e njoh, më ka dërguar kërkesë nga profili i tij zyrtar, por nuk e mbaj mend, nuk më kujtohet emri, pasi nuk ia kam pranuar.

Biseda që kërkoj takim është bërë sot, por më ka kërkuar takim edhe nga profili i tij origjinal dhe sot më dërgoi ftesë nga ky fb, por nuk ja pranova sepse e dija që kishte të njëjtën temë diskutimi si 3-4 vjet më para, ndaj po ju drejtohem juve sepse tani e kuptoj se mund të kisha rënë në një farë mënyrë viktimë e tij nëse do isha gënjyer sepse më thoshte që do të më ndihmonte nëse do kisha probleme në shkollë”, ka qenë ky denoncimi i të riut shkruan JOQ.