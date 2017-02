50-vjeçarja nga Greqia bie në dashuri me shqiptarin, por, e pabesueshme çfarë i bën ai

Ajo është 50 vjeçe por pasionin e jetës kishte marrëdhënien me një djalë të ri.

Ndaj i vuri qëllim vetes ta kthejë ëndrrën në realitet kur njohu një djalosh të ri në moshë.

Gruaja greke vendosi ta jetojë pjesën e mbetur të jetës me një djalë shqiptar që i kishte marrë mendjen.

E pa në një dyqan ku ai punonte dhe aty filloi gjithçka. Mori dhe motrën me vete dhe i tregoi se atë natë e donte në dhomën e saj djaloshin që i kishte marrë mendtë.

Djali, vetëm 21 vjeç, nuk ngurroi t’i shkojë nga pas dhe të dy u përfshinë në zjarrin e një dashurie që sa vinte e bëhej më i fortë.

Aq i fortë sa gruaja që jeton në qytetin e Selanikut, vendosi të martohet me djalin 29 vjet më të vogël se vetja.

E kur martohesh ke dhe ca detyrime të tjera. Ndan ca gjëra kështu që për 50-vjeçaren ishte mëse normale të derdhej në lumin e besimit ndaj bukuroshit shqiptar. Ata tashmë kishin gjithçka bashkë, përfshirë numrin e llogarisë bankare.

Çdo gjë mirë kur befas djalit na i teket të lërë gjithçka dhe të ikë në Shqipëri. I riu i tha gruas se nuk mund të rrinte më. Duhet të ikte në vendlindje sepse do të hapte atje një biznes të vetin.

E shoqja u mërzit shumë për dashurinë që po i shkëputej nga krahët.

E nuk mjaftoi kjo, por ditë më vonë, mësoi dhe diçka tjetër: Ai i kishte përlarë të gjitha paratë që kishin në bankë, plot 40 mijë euro.

Gruaja u tmerrua dhe shkoi në Policinë e Selanikut dhe denoncoi të riun. Nuk është e qartë se çfarë do të bëjë policia, por ligjërisht djali nuk ka asnjë problem pasi paratë i kishin në llogari të përbashkët.