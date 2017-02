I shkruan SMS killerit që t’i vriste gruan e vajzën, por ia dërgon gabimisht dikujt tjetër

Një 42-vjeçar nga Washington i quajtur Jeff, bëri një gabim të madh vetëm duke dërguar një SMS. Ai donte t’i shkruante një vrasësi një mesazh në lidhje me vrasjen e gruas dhe vajzës së tij por gabimisht ia dërgoi tekstin një personi tjetër.

Për pasojë ai u arrestua nga policia të mërkurën e kaluar dhe u akuzua për joshje kriminale për realizimin e një vrasje të shkallës së parë si dhe për dhunë shtëpiake.

Ja se çfarë shkroi ai në SMS-në e dërguar gabimisht:

“Ç’kemi Shayne. E mban mend që më the se do të më ndihmoje duke vrarë gruan time? Jam i gatshëm të të bëj një ofertë. Sigurimi i jetës së gruas vlen 1 milion dollarë.

Madje ka një bonus nëse ti e vret dhe vajzën time 4-vjeçare. Nëse e bën të duket si grabitje apo si aksident do të ndaj me ty 50 me 50 atë që do të marr nga sigurimi i jetës.”

Ai pranoi në polici se ishte ai që kishte shkruar tekstin e SMS-së, por pretendoi se i kishte shkruar ato fjalë në një moment frustrimi dhe se emri i personit që përmendej në SMS, ishte inekzistent.

Burri kishte 7 vite i martuar me gruan e tij dhe se kohët e fundit po kalonin probleme të rënda financiare për shkak se ai kishte humbur punën. Si për ironi, garancia e vendosur nga gjykata për lirim me kusht u vu 1 milion dollarë amerikanë.