Shkodrani thërret ambulancën, por shokohet kur sheh këtë gjallesë brenda

Një qytetar nga lagjia e Xhabijes në Shkodër kishte thirrur ambulancën për të asistuar një person të sëmurë në familjen e tij.

Por pasi ambulanca vjen dhe mjekët dalin prej saj për të shkuar drejt banesës së të sëmurit, befas qytetari shqyen sytë kur sheh se brenda automjetit ndodhej një alamet maceje e cila po qëndronte as më shumë e as më pak por sipër barrelës ku do të shtrohej i sëmuri.

Ndoshta kur shëndetësia është falas, nënkuptohet se falas janë edhe infeksionet apo papastërtitë që të sëmurët mund të marrin pasi i bie fati i keq që të kenë nevojë për shërbimet e shëndetësisë shqiptare. Suksese në jetë mace e dashur!