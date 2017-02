Shkencëtarët tregojnë, ja çfarë thotë ngjyra e syve për ju

Shkenca i dedikon një studim ngjyrës së syve të njeriut, dhe domethënia që kanë. Ata shprehen se ngjyra e syve tuaj tregon shumë rreth karakterit tuaj.

Sytë e kaltër

Ju jeni modest, i turpshëm, egoist, konkurrues, i fuqishëm fizikisht dhe shpirtërisht, e menaxhoni mirë stresin dhe dhimbjen.

Sytë e zi

I lindur për të qenë udhëheqës, i mban sekretet, jeni misterioz, i rrallë, më i pranueshëm, keni më shumë melanin në sistemin tuaj, do të mund ta udhëhiqnit botën.

Sytë ngjyrë kafe

Shumë melanin në sistemin tuaj, i vendosur, i pranueshëm dhe flini dy orë më shumë se njerëzit me ngjyrë tjetër të syve.

Sytë ngjyrë lajthie

E gjelbër e përzier me ngjyrë kafe, ose një iridë të ka dy ngjyra. Jeni unik, më ndryshe se të tjerët, keni vetëbesim, jeni të pavarur dhe një personalitet të balancuar.

Sytë ngjyrë gri

Duhet të punoni pak më shumë se të tjerët, brengoseni pak më shumë për të tjerët dhe jeni një person i balancuar mirë.

Sytë e gjelbër

Seksi, i fuqishëm, kurioz, i pranueshëm, dominues, jeni pak misterioz dhe i qetë. Jeni origjinal, kreativ dhe performoni mirë edhe në presion.