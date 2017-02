Shkelzen Berisha paraqitet për herë të tretë në Komisionin Parlamentar Hetimor për CEZ-in.

ai ka debatuar për disa minuta me kryetarin e Komisionit Taulant Balla duke mos pranuar të dëshmojë.

“Je një shpifës i dënuar dhe për këtë arësye, kam kërkuar përjashtimin tënd”, i tha Shkelzen Berisha, Taulant Ballës.

Pas debateve per disa minuta ne Komision, Shkelzen Berisha eshte larguar nga mbledhja duke mos pranuar keshtu per here te trete, te deshmoje ne prani te Balles.